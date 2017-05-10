脊椎微創骨釘融合術 隔天可下床
苗栗縣1名38歲壯年男子從事家具搬運工作，經常密集性搬運重物，出現腰、背部痠痛且無法久坐時間長達2年，近半年疼痛延伸至下肢且無法正常走路，在苑裡李綜合醫院神經外科醫師魏銘政建議下，進行「微創骨釘融合術」，隔天即可下床，縮短復原時間。
患者手術傷口小，且不需置放術後引流管，不但大幅降低傷口疼痛，神經放射疼痛的問題也被明顯改善，且術後隔天就可以下床行走，術後追蹤復元狀況良好，病患日後仍須進行減重及肌力復健。
院方指出，現今醫療技術已不可同日而語，一位65歲阿婆因椎間盤突出症及脊椎狹窄問題，曾多次進行脊椎手術，但都無法解決，這次的疼痛已造成難以蹲坐、無法行走，經診斷行腰椎第四至薦椎第一節傳統骨釘融合手術，疼痛明顯改善，僅存傷口疼痛。
魏銘政表示，傳統的骨釘植入手術傷口大，會破壞脊椎後側包含椎板及小面關節，使脊椎的結構受到損傷，病人術後復元緩慢且住院日數長，同時必須承受更多的疼痛。
相較演進數十年的脊椎微創手術，隨著骨材及手術技術的進步，傷口縮小許多，腰椎骨釘手術後，由於破壞結構進行減壓及骨融合手術，還存有疼痛是難以避免的，但都能在幾天內緩解。
魏銘政強調，脊椎治療方式應採「漸進式治療」，初期會先給予藥物治療以及物理治療，如果還不能解決疼痛問題，最終才會建議病患進行手術；不過若疼痛的原因是明顯的「神經壓迫」或「骨頭損傷」造成，手術是正確的選擇。
(中時)
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