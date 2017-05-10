再談年金 陳建仁：不改革……李來希才會接受吧

圖為副總統陳建仁10日接受電台節目專訪。(中央社)

隨著立院進行年金改革法案審議，相關團體正在蘊釀更大的抗議動作，副總統陳建仁今（10）日再上電台談論年改議題，稱年改是科學也是藝術，要讓大家都能接受，但被問到這是否包括李來希們，他說，不改革……李來希才會接受吧。

根據中央社報導，副總統陳建仁今接受廣播專訪，被問到前民進黨立委林濁水、沈富雄對年金改革方案提出批評。他回應，自己跟林、沈兩人都熟，知道他們對年金改革很有研究，但他們希望能在很快的時間內永續經營。

對此，陳建仁有不同看法。陳說，年改是一個科學的東西，也是藝術，要讓大家都能夠接受。

主持人追問「大家都能夠接受，包括李來希們嗎？」，陳建仁說，「李來希……我想大概不改革，他才會接受」。

(中時電子報)