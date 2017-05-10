2017放視大賞71校競技賽 唐鳳力挺VR新秀

▲「放視大賞」10日在高雄展覽館開幕，圖為長榮大學「地震防災虛擬實境體驗。（呂素麗攝）

▲「放視大賞」10日在高雄展覽館開幕，圖為南台科技大學的「VR主題館」，兩邊競賽對打 。（呂素麗攝）

▲「放視大賞」10日在高雄展覽館開幕，圖為南台科技大學的「VR主題館」，兩邊競賽對打 。（呂素麗攝）

▲「放視大賞」10日在高雄展覽館開幕，行政院政務委員唐鳳（後中穿紅衣者）和各參與學校校長以007金牌特務儀式合影。（呂素麗攝）

▲「放視大賞」10日在高雄展覽館開幕，行政院政務委員唐鳳（左）以007金牌特務裝扮出席力挺。（呂素麗攝）

▲「放視大賞」10日在高雄展覽館開幕，有數百人參加。（呂素麗攝）

國內最具規模的數位內容展演競賽平台─2017「放視大賞」，10日在高雄展覽館開幕，一連展出3天，集結全台71校VR／AR跨域體感優秀作品1125件競賽，競賽總獎金逾百萬元；現場更打造VR跨域體感主題館，推出全台首場VR電競競賽，以體驗展出與電競形式打造Fun Tech互動場域，行政院政務委員唐鳳也到場力挺。

放視大賞今年邁入第7屆，唐鳳與經濟部次長沈榮津、文化部次長丁曉菁、教育部副司長朱俊彰、高市副市長史哲、及20所大學校長共同化身007黃金特務，為活動揭開序幕。

闇橡科技共同創辦人嚴堯翰、信仰遊戲共同創辦人侯景議及虎爺動畫師翁靖雯分享參加放視大賞的經驗，他們說，參加放視大賞碰到伯樂而有今天的創業，鼓勵畢業生要堅持做對的事、美的事，「一定有人會被你感動」，只做勝利的準備，放棄失敗的念頭。

現場有VR主題館，多人電競平台，兩邊對打，中間大螢幕直播對打情況，南台科技大學也設計MR（混合實境）作品模擬古時候馬雅城堡；而長榮大學數位設計學系與互動設計系共同設計「地震防災虛擬實境體驗」，可以讓民眾體驗地震時學習如何找到適當的躲避位置，避免受傷。

政委唐鳳肯定展競作品，看好VR／AR將成為新世代的破壞式創新，她說，所有數位創作的概念，數位文化創意的傳達，都需要非常堅實的基礎及前瞻技術的建設，放視大賞完整呈現出了不同領域的跨域彙整，令她感動。

主辦單位並邀請Funique VR Studio、雷亞遊戲、白輻射影像等品牌駐館展示最新娛樂趨勢，現場更和智崴資訊合作打造VR跨域體感主題館，推出全台首場VR電競競賽。

除了全台數位等相關科系作品參展競技，另邀請韓日中等亞洲知名學校共同展出設計能量，主辦單位更跨海邀請全球具影響力的中生代設計師抵台分享，包括美國知名動畫公司的場景設計師與故事分鏡師、日本前奧美創意總監飯田佳樹與字體設計大師片岡朗、韓國插畫家Sakiroo、俄羅斯VR設計師 Alex Andreev等舉辦設計講座。

(中時)