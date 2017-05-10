好心幫鄰居拿美鈔到銀行兌換 竟是假的！

張姓婦人持3張百元假美鈔至銀行兌換，被眼尖的保七駐衛員警查覺有異。（張企群翻攝）

張婦持有的假美鈔色澤、防偽設計及質感與真鈔差異頗大，肉眼已可明顯分辨。（張企群翻攝）

家住高雄市岡山區一名張姓婦人，前天持3張面值一百元的舊款美鈔到台銀岡山分行兌換成新台幣，駐守銀行的保七警員眼尖查覺有異，發現張婦持有的美鈔表面十分平滑，遂要求銀行職員檢視，證實張婦所持為假美鈔。經查問下，張婦表示是替鄰居拿到銀行兌換，不知道是假鈔，而她的鄰居則表示是撿到的。警方現深入追查偽鈔來源中。

保七員警表示，張婦持有的假美鈔色澤、防偽設計及質感與真鈔差異頗大，肉眼已可明顯分辨。

張婦說，這3張百元美鈔是住在隔壁的丈夫朋友，前一晚請她到市區醫院看病時，順道前往銀行幫忙兌換成新台幣，沒想到美鈔竟然是假的，並聲稱自己是好心被利用。

警方隨後找到張婦的鄰居，據鄰居表示美鈔是路上撿到的，以為是天上掉下來的好運，才請張婦順路幫忙兌換，並不知是假鈔。由於假鈔是張婦鄰居所有，全案由保七總隊移請轄區岡山分局依違反刑法「偽造有價證券」規定辦理，並追查假鈔來源。

(中時)