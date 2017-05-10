美英合製超音速客機 可達2.2馬赫
可達2倍音速的協和式客機(Concorde)已經退役了十幾年，現役的客機最快僅達0.8倍音速，不過不久之後，超音速客機將會再現江湖。「轟鳴科技」(Boom Technology)宣布，他們將與英國的維珍集團(Virgin Group)合作，設計新的超音速客機，計畫在2020年能夠具備商業飛行。
生活科學(Live Science)報導，轟鳴科技是一家新的科技公司，他們雖然在過去沒有設計完整客機的經驗，不過據官網所述，他們公司曾經參與過獵鷹9號火箭的第2節部分，以及製造波音787夢幻客機的自動駕駛系統，和F-35戰機的引擎- F135的前半部分。因此具有製造超音速飛機的能力。
現在的噴射戰機都能夠超音速，達到2倍音速的也很多，但是在客機部分，僅有前蘇聯的Tu-144，以及英國與法國合作的協和式客機兩種，而Tu-144僅使用3年，協和式在2003年也停營運。主要的困難在於超音速客機噪音太大，不符關法規，而且載客量少卻又耗油，因此票價極為昂貴，大約是一般客機的3倍之多。
不過，顯然轟鳴科技仍然認定超音速航空有前途，公司創始人兼營運長布拉克．薜爾(Blake Scholl)稱：「快速航班可以有效縮短各大洲之間的距離，以2.2馬赫的飛行速度，從紐約飛到倫敦之只需要3小時15分鐘；舊金山和東京之間的飛行時間也只要5.5小時；雪梨到洛杉磯僅需6小時45分鐘。如此一來，通勤可以更方便，生意的範圍更為擴大了。」
轟鳴科技已籌得了3300萬美元的資金，來開發建造第一台超音速客機，首先會打造雙人座的迷你試驗機XB-1，預計XB-1在2018年可以完成。至於第1種商用型，則設定為55名乘客的中運量客機，目標訂在2020年進行測試，並在2023年前獲得美國聯邦航空管理局的認證。
(中時電子報)
文章來源：boomsupersonic
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