FBI局長柯米看電視才知被開除 還以為是開玩笑
美國總統川普(Donald Trump)9日晚間以迅雷不急掩耳的速度，開除了聯邦調查局局長柯米(James Comey)，震撼華府政壇，然而外界都好奇柯米第一時間如何面對這個突如其來的人事異動，沒想到柯米跟大家一樣，也是透過電視新聞才得知自己被開除的消息。而且他還一度以為是職員在開玩笑，並不相信川普近真的開除自己了。他甚至在被開除之後，再次成為媒體追逐的焦點。
據《紐約時報》(New York Times)報導，聯邦調查局局長柯米在被開除的消息傳出的當下，正在洛杉磯聯邦調察局的分局內對職員發表演說，沒想到講到一半他身後的電視新聞不斷冒出自己的照片和被開除的標題，而柯米也在職員告知他自己上電視後，還風趣的表示這是一個「很有趣的笑話」，直到辦公室的職員將他從演講台上請下來告知他時，柯米才發現事情的嚴重性，並請職員趕快去查證是否為真。
聯邦調查局相關人員表示，川普在將解雇信送到柯米位於聯調局華盛頓總部辦公室的同時，便召開了記者會發布了這項消息，而人在洛杉磯的柯米是事後才透過電話得知解雇信的內容，而解僱命令也立即生效。消息宣布不久後，柯米被拍到搭車前往洛杉磯國際機場，並登上私人飛機離開。
而這柯米這樣措手不及的反應，也被不少網友議論紛紛，有人調侃：「FBI蒐集情報的能力還有到加強」、「自己要被開除的消息也蒐集不到，難怪會被開除」，或是「川普翻臉比翻書還快」等。
(中時電子報)
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