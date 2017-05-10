竹縣議員遭恐嚇 國民黨團要求警方嚴加偵辦
新竹縣議會國民黨團10日發出聲明表示，縣議員周江杰本月5日在議會審議房屋稅條例修正案時公開表示，他曾在臉書接到3個留言，恐嚇他「下次不想再選了是嗎？」議長張鎮榮與國民黨團除了嚴厲遣責暴力恐嚇外，更強烈要求警察局嚴加查辦，追出囂張的不法之人。
國民黨團表示，民意代表在議事堂監督政府行政及審議法案的言論，一定要受到保護，但竟有人猖狂的膽敢恐嚇議員，黨團除了嚴厲遣責，更強烈要求縣警局要全力追查該則的留言出處，查出何人如此囂張，並立即移送法辦，以保障議員於議事堂上的言論自由。
議長張鎮榮也在前天親自詢問警察局長溫枝發偵辦進度，但溫枝發表示，警方日前已請周江杰議員提供臉書留言的內容以追查留言者，但周表示不想提告，臉書留言也已刪除。
但國民黨團強烈要求周江杰不得作出錯誤示範，應將恐嚇的不法人士繩之以法，以彰法紀，而若周仍不願或不能提出，國民黨團對其發言的真實性存疑，將要求議會紀律委員會著手調查事實真相。
周江杰則表示，當天他議事堂上從沒有用遭到「恐嚇」的字眼，遭恐嚇是媒體加上去的，他只是覺得該則留言的內容「不好」，因此公開說出來，他從沒有覺得遭到人身恐嚇，也因此根本就沒有要不要提告或者成為刑事案件的問題。
(中時)
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