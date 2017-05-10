混障綜藝團 克服身體殘缺表演勉勵學子

救國團下午邀請由肢障、視障、聽語障等朋友組成的「混障綜藝團」到後龍鎮仁德醫專表演，團員們有的沒有手、沒有腳，克服身體的殘缺，用「肢體」語言表演、展現身障者不向生命低頭的熱情，希望以親身經驗鼓勵青年學子熱愛並尊重生命。

混障綜藝團成軍11年，由罹患小兒麻痺症的團長劉銘領軍，成員混合了不同身心障礙類別，包括視障、聽語障、肢體障礙、脊隨損傷，甚至是罕見疾病的患者，他們突破身體殘缺，以歌唱、舞蹈方式帶來精彩演出，展現出不向生命低頭的熱情。

「心有愛行無礙‧走向生命向陽處」生命教育宣導活動活動由團長劉銘及演員李淑禎共同主持，率領肢障團員帶來動感舞蹈表演，聽障演員詼諧逗趣的默劇演出，視障團員張林峰帶來薩克斯風演奏，充滿生命熱力的演出感動現場師生。

苗栗縣救國團主委蔡麗卿期盼透過混障綜藝團員充滿熱情的表演，以及團員不向生命低頭的精神，希望帶給青年學子啟發，不因挫折放棄，珍惜自己的人生。

(中時)