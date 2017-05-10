居民抗議貨櫃公司影響生活安全 業者盼再溝通
高市鳳山區1家貨櫃公司10年前向台糖承租土地至昨天合約到期，當地過埤社區發展協會理事長、前里長簡慶滿及30多名居民見狀其竟無搬遷動作，今早前往抗議要求儘速搬遷，但貨櫃公司希望不影響員工工作權，打算續租，也盼持續與反對的里民溝通。
過埤社區發展協會理事長簡慶滿指出，鳳山區鳳頂路「三僕行」貨櫃公司，2007年向台糖承租農地10年，申請停車場使用，卻非法堆置貨櫃，違反土地分區使用，因貨櫃車頻繁出入，造成當地交通混亂險象環生。
挨轟的貨櫃公司代表辛先生說，他們是經濟部核准成立的公司，雖土地租約到期，但公司仍希望續租，正與台糖公司協調，因也有些許里民是員工，若搬離該處或無預警關廠，將影響上百名員工生計，另對於居民訴求表達尊重，會再進行溝通。
辛先生不諱言說，公司對於周邊社區或學校都有善盡回饋公益，且不斷改善貨櫃場域環境、車輛進出動線，盡可能符合社區居民期待；但迄今仍有部分里民對公司有所怨言，希望在不影響員工權益的情況下，會持續和里民溝通，企盼能有雙贏的結果。
(中時)
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