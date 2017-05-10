太早起又沒競爭 向俊賢奪金不滿意
從高中畢業之後，就不曾這麼早比賽，還要等這麼久才上場，加上競爭者最多只跳出2公尺09，全國跳高紀錄保持人向俊賢10日表現失常，3度挑戰2公尺21均未成功，最後僅以2公尺12奪金，讓他對成績很不滿意，心情有些低落。
「如果2公尺21有過，會挑戰自己2公尺24的本季最佳成績，可惜連練習的2公尺20都跳不過，很不應該。」向俊賢說。
全大運跳高決賽10日安排在上午9時半開始，但因氣溫超過攝氏30度，向俊賢擔心天氣熱體能流失，把起跳高度定在2公尺12。結果前面1個半小時，都花在等其他選手出賽。等他首跳輕鬆過關時，其他參賽者都已出局。
「剩1個人出賽，至少還是有3分鐘休息時間，還OK，主要是比較沒有刺激感，」向俊賢說：「如果今天有人跳出2公尺15以上，就有一點刺激。幸好幾個學弟跳得還不錯，明年有機會挑戰2公尺10以上。」
雖然這面金牌的成績不佳，向俊賢說，比不好「明天還是要訓練」，帶著負面心情只會愈跳愈差。全大運結束後，他會從本月中下旬開始拉高訓練強度，希望7月達到最高峰，並把狀態持續到8月的台北世大運，替台灣爭取佳績。
(中時電子報)
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