謝哲青到斗六演講　500席次座無虛席

謝哲青有一票鐵粉，斗六的演講也座無虛席。（勞動部雲嘉南分署提供）

謝哲青。（勞動部雲嘉南分署提供）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天下午在斗六市三好國際酒店舉辦名人講座，邀請知名作家謝哲青以「勇敢做自己-走在夢想的路上」為題，分享自身豐富職涯經歷，現場近500個座位座無虛席。

謝哲青曾努力克服難語症及閱讀障礙，他表示自己因為年輕時遊歷各國的經歷，才確定了自己未來想做的事。

謝哲青做過導遊、船員、作家、 主持人，目前是廣播電台主持人。

雲嘉南分署長柯呈枋到場聆聽，讚美謝哲青就是一本閱歷豐富的好書，將人生遇到的困難與挫折轉化為成長的養分，在與現實碰撞中，找到自己想做的事業。

(中時)