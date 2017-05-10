八卦山大佛要封10扇窗 彰化縣府文資審查不准
大佛端坐在八卦山上，一直是彰化的地標，不少人卻沒注意過大佛背後和盤腿共開了10扇窗，大佛寺以佛像不圓滿為由，提案要求整修封窗，第1次送文資審議被駁回，今天再度排入議程，文資委員仍以維護歷史建築原貌和消防安全理由，不予通過。
大佛封窗爭議才讓不少彰化人、遊客意識到大佛也開10扇窗；大佛寺管理委員會董事長張世良說，大佛在1961年落成，超過半世紀了，當初是人稱「阿堯師」林慶堯設計、建造，業已往生，但看過各大佛像，訪談宗教界，深感佛像這樣不圓滿，加上颱風豪雨容易漏水，管理不易，打從接掌大佛寺，就為封窗一事奔走。
但大佛已列入歷史建築了，也算是全民文化資產，不能隨意變動，2年前提案整修，封窗之議送文資審查遭退，縣府曾編列預算委託專業調查、評估，得出封窗無損建築建構，卻有消防安全的顧慮。張世良不服，指消防安全可透過設備解決，再爭取2度排入文資審查的議程。
大佛封窗好嗎？外地遊客說，從來都是正看大佛，真沒注意過這問題！剛進大佛內部、爬完5層樓梯、欣賞大佛本身故事的遊客流汗說，就怕空氣流通有問題，不然就得裝空調，這是專業問題。
這項可行性審查，文資委員會最後仍決議保留原貌。
(中時)
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