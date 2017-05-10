男喝爛醉誤吞魚刺 異物穿腸過險喪命

魚刺、骨頭是臨床最常見的誤吞物。（圖非當事人）

李男酒後誤吞魚刺（手指處）刺破小腸，經光田綜合醫院外科醫師劉榮興手術取出後已康復出院。（王文吉攝）

台中42歲李男日前腹痛，自認為是宿醉引起，硬撐3天才就醫，醫師檢查發現他的小腸遭異物穿刺，導致腸液外漏誘發腹膜炎，經手術取出大魚刺。李男回想3天前曾喝酒吃吳郭魚，疑醉吞魚刺，差點延誤就醫併發敗血症，最後切除發炎小腸，他決定從此戒酒、不再喝了！

李男說，自己飲酒習慣長達10多年，喜歡吃魚當下酒菜，日前周末假期，他在家多喝幾杯，直到酒醉到嘔吐才停止，隔天他覺得身體不適，自認是宿醉腹痛，不料腹痛加劇，甚至痛到幾乎站不直，才在家人協助下就醫。

光田綜合醫院外科醫師劉榮興從斷層掃描發現，李男腹部明顯有異物刺穿小腸，李男回想自己3天前曾喝酒吃魚，應是當時誤吞，急轉外科手術取出4.3公分長、0.1公分粗的大魚刺。

劉榮興猜測，患者可能喝得爛醉，該根魚刺經過喉、胃抵達小腸穿孔，造成局部小腸腫脹發炎、腸液外漏，必須切除5公分發炎部分，再進行小腸吻合手術，目前病患已康復出院。

劉榮興解釋，老年人或孩童較常誤吞異物，因骨頭、魚刺尖銳，易卡在咽喉深處或消化系統，坊間傳言飲醋或吞飯把異物吞下肚都是不正確的，反而會擴大傷害，建議儘快就醫。

此外，民眾在吃魚、肉時，建議不要一邊吃一邊喝液狀食物，如湯、酒、飲料等，也不要邊吃邊講話、嬉笑，不僅能防止勿吞異物，也能避免噎住，給老人家或孩童的食物也最好先挑刺去骨，小口進食、細嚼慢嚥。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)