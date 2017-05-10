被控違反商標法 SOGO總座汪郭鼎松出庭應訊

被控違反商標法 SOGO百貨總經理汪郭鼎松出庭應訊(陳志賢攝)

太平洋SOGO百貨總經理汪郭鼎松，因被控商標法案件，台北地檢署今天下午以被告身分傳喚他說明，庭訊後面對媒體追問，汪郭鼎松拒絕受訪，汪郭鼎新的律師則以偵查不公開，不願回應。

汪郭鼎松是遠東集團董事長徐旭東特助，2014年接任SOGO總經理。

汪郭鼎松今天下午3點多，在律師陪同下現身北檢偵查庭，庭訊約1小時30分結束，汪郭鼎松訊後拒絕受訪。

北檢對於汪郭鼎松今天是因什麼案件出庭？北僅以偵查不公開為由，不予回應，但證實此案目前為「偵」字案。

(中時)