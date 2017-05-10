以傳統擲杯筊搏出新委員 埔里覺靈寺新主委蔡進源當選
善行聲名遠播，每年都以百萬元致力社會慈善公益及回饋地方建設，讓鎮民有口皆碑的埔里鎮小埔社覺靈寺管理委員會，今〈10〉日產生第12屆新任委員及監事，由蔡進源當選新任主委、王進興副主委、吳秀鶯常務監事。
坐落埔里鎮廣成里的覺靈寺，香火鼎盛，最為地區津津樂道的是，該寺20餘年來，每年都斥資百萬元充當地方回饋金，並年年編列預算作為埔里、國姓、魚池地區清寒急難救助金。
同時將數千萬元購置的土地，無條給地方與建懷舊公園，提供鎮民休閒、遊憩之用；並提供興建客家伙房用地，成為地區獨居老人供餐中心，且年年舉辦重陽敬老餐敘及發放敬老禮金，致力社會慈善及熱心地方公益，讓地方有口皆碑。
該寺管理委員會每4年改選1次，較為特別的是，所有委員及監事均秉持傳統「擲杯筊」方式產生委員、監事，再經由選舉產生主委、副主委與常務監事。
今年經以杯筊搏出的新任委員為：蔡進源、王進興、古燈桂、沈慶豐、黃崇華、彭景鴻、徐玉嬌、彭昌德、朱美嬌。監事：吳秀鶯、黃基安、黃進富。
今天經召開委員會與監事會，選舉產生新任主委為蔡進源、副主委王進興、常務委員古燈桂。常務監事吳秀鶯。新任委員、監事定21日舉行交接典禮，宣誓就職。
(中時)
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