爭取設置台東都蘭消防分隊 村民攔路向縣長請願
台東縣東河鄉地形狹長，消防救護緩不濟急，都蘭村4年前便爭取設立消防分隊，土地已撥用、經費也已核定，卻卡在該土地有民眾申請增畫編為原住民保留地，而不能興建，東鄉代會主席鄭志昌與代表、鄉親，今天向縣長黃健庭陳情，希望協助解決。
東河鄉代會主席鄭志昌與代表曾培誠、周燕稜及多位鄉親，今天由議員林東滿、劉純歌陪同，向正在議會做施政報告的縣長黃健庭「攔路請願」。
鄭志昌說，東河鄉地形狹長，目前僅只有東河消防分隊，都蘭村只在廟旁設臨時消防站、由義消服勤，救災戰力不足，消防局在2013年辦理都蘭消防分隊土地撥用，2014年5月已核准，可以服務都蘭、興昌、隆昌村及五線等山區居民救災，十分重要。
但是該土地有民眾向鄉公所申請增畫編為原住民保留地種植椰子，經多次溝通協調，期望在公共安全及原住民權益間取得平衡，但均未獲共識，在都蘭要找到適合土地不容易，希望縣長加速推動。
黃健庭表示，鄉公所已核准該民眾增畫編，目前民眾正提出訴願，必須等到訴願結果才能處理，希望一切圓滿，消防局也不排除另覓土地。
(中時)
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