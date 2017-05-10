歡慶母親節 澎湖生活博物館等開放免費參觀

光輝的五月是屬於媽媽的日子，在這個值得慶祝的時刻，文化局邀請您一同來館舍參觀，配合國際博物館日活動，澎湖生活博物館、海洋資源館及澎湖開拓館於5月13-14日開放民眾免費入館參觀。

目前澎博家族賓果王的活動仍在持續中，民眾可利用免費入館的機會來完成連線，兌換更優質的獎品，而澎湖開拓館「風的記憶 細說東山」聯展刻正展出中，小城故事庭園咖啡館每日自上午10時就開始為民眾服務，在母親節的週末，陪著媽媽參觀展覽之後再悠閒的於懷古庭園中品嘗咖啡，將帶給媽媽一個難忘的母親節回憶。

澎湖生活博物館開館時間為上午9時至下午17時，海洋資源館與澎湖開拓館為上午9時-12時，下午14時至17時，歡迎民眾在兩天的時間內，把握機會入館參觀。

(中時)