超人氣 賴雅妍幼稚園就被告白？

賴雅妍今為Burberry SOGO復興館專賣店重新開幕站台。(Burberry提供)

賴雅妍今為Burberry SOGO復興館專賣店重新開幕站台。(Burberry提供)

賴雅妍今出席Burberry SOGO復興館專賣店重新開幕活動，面對滿店的花材，讓她說，自己比較喜歡裝飾性的花，如桔梗、瑪格麗特，但被問到滿天星呢？她笑回「那就太陪襯了」。至於是否常收到花？她則說，粉絲滿常送花給她，但另一半送的花？她大方回應說「那應該要追溯到幼稚園大班有男生送過我花！」只是仍頂著一頭短髮，「諾皇」印象重，但賴雅妍仍是說，女生嘴上都會說不要收花，但其實收到花時，還是會少女心大開。

(中時)