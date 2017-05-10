邱太三批人身攻擊 李佳玟：移轉焦點

法務部長邱太三不滿成功大學教授李佳玟投書，質疑他在檢察人事政策上「耍賴」，今在司改國是會議當場抗議。李佳玟會後表示，不認為這是一個委員對另一個委員的人身攻擊，身為委員、公民，有權針對重要檢察人事議題提出質疑，「說人身攻擊只是將問題個人化，移轉問題焦點。」

李佳玟表示，邱太三部長代表法務部，因此質疑他說理的一致性，希望他說明他的改革理念。「我的想法很簡單，檢察人事跟檢察權之公正性息息相關，過去太陽花學運前後幾年已經讓我們看到檢察長要是不公正會有什麼後果。」

針對召集人瞿海源裁示將涉及人身攻擊文章自會議資料中移除，李佳玟尊重主席的考量，但要求至少保留文件裡的另外兩筆資訊，一筆是前北檢檢察長楊治宇感謝前法務部長羅瑩雪有大量的新聞，另外保留民間司改會高榮志執行長對於檢察長任命方式的質疑。

李佳玟強調，其所提出對於檢察人事的議題要被回答，「對於『耍賴』兩個字不高興，要撤除文章，我沒意見，反正我的文章是寫給大眾看，喚起大眾對於檢察人事議題的重視。」

(中時)