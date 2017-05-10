華山基金會中埔站遭投訴 愛心捐款兜不攏

全美幼兒園的「愛心加油桶」（余信賢翻攝）

華山基金會中埔站站長張秀慧（後排右一紅背心者）在4月7日前往清點放置在全美幼兒園的「愛心加油桶」裡的金額，在場有校方老師及小朋友在場見證。（余信賢翻攝）

照顧獨居老人的華山基金會設立在各機關及店家商號的愛心大油筒、發票箱及零錢筒，10日有民眾投訴在4月份，華山基金會在中埔鄉全美幼兒園設立的「愛心加油桶」裡的愛心捐款數目兜不攏事件。

華山基金會於2012年推出「愛心加油桶」以便進行小額捐款或零錢捐隨意捐等募款，幼兒園樂於支持獨老服務經費，便將該桶放在校園內明顯位置，方便學生或家長捐獻。並多次在學校活動中把「愛心加油桶」推出並號召學生家長一起共襄盛舉並開桶點數金額，方便公證視聽。

嘉義縣中埔鄉全美幼兒園園長林逸蘋表示，4月8號辦裡活動時也配合基金會開桶，記得活動前園方有先放入約3000元在愛心桶內，當天的市集收入加上家長的加碼，初步估算有5000元左右。當天張站長沒現場清點，也沒開立收據，僅簡單告知「請小朋友幫忙一元、五元分類，回去再點總數」，活動結束一個月，園方在10日才能到收據。

中埔站站長張秀慧表示，4月7日就已經前去幼兒園開桶收款，並在幼稚園內公開場合開桶，點數桶內金額為3764元，有園方的老師拍攝照片，點數金額的過程有多位見證（園方、小朋友、長輩等人）可茲佐證，金額並在3天內存入華山基金會的帳戶內。當天因為站內照顧的長者需要陪伴送醫，因此沒有當場開立臨時收據，這點是自己的疏忽。正式收據也因近日忙著處理端午節關懷活動，所以延遲送達園方。

(中時)