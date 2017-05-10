華山基金會中埔站遭投訴 愛心捐款兜不攏
照顧獨居老人的華山基金會設立在各機關及店家商號的愛心大油筒、發票箱及零錢筒，10日有民眾投訴在4月份，華山基金會在中埔鄉全美幼兒園設立的「愛心加油桶」裡的愛心捐款數目兜不攏事件。
華山基金會於2012年推出「愛心加油桶」以便進行小額捐款或零錢捐隨意捐等募款，幼兒園樂於支持獨老服務經費，便將該桶放在校園內明顯位置，方便學生或家長捐獻。並多次在學校活動中把「愛心加油桶」推出並號召學生家長一起共襄盛舉並開桶點數金額，方便公證視聽。
嘉義縣中埔鄉全美幼兒園園長林逸蘋表示，4月8號辦裡活動時也配合基金會開桶，記得活動前園方有先放入約3000元在愛心桶內，當天的市集收入加上家長的加碼，初步估算有5000元左右。當天張站長沒現場清點，也沒開立收據，僅簡單告知「請小朋友幫忙一元、五元分類，回去再點總數」，活動結束一個月，園方在10日才能到收據。
中埔站站長張秀慧表示，4月7日就已經前去幼兒園開桶收款，並在幼稚園內公開場合開桶，點數桶內金額為3764元，有園方的老師拍攝照片，點數金額的過程有多位見證（園方、小朋友、長輩等人）可茲佐證，金額並在3天內存入華山基金會的帳戶內。當天因為站內照顧的長者需要陪伴送醫，因此沒有當場開立臨時收據，這點是自己的疏忽。正式收據也因近日忙著處理端午節關懷活動，所以延遲送達園方。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。