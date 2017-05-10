陳國星包政府標案 廉政署立案查有無涉弊

女作家林奕含輕生，補教名師陳國星遭指控是誘姦她的狼師，立委林俊憲更爆料陳國星所創立的日創社長年承攬政府文宣標案，總金額超過3億元。據了解，廉政署已簽分「廉立案」，立刻調閱相關標案資料，釐清是否涉及弊端。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時)