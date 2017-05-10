用球恢復係數降低 中職全壘打比去年少
去年中職全壘打產量創下新高，用球恢復係數受到球迷熱烈討論，去年恢復係數兩度測試，是0.576與0.573，今聯盟公布，目前用球測試係數經過測量為0.560，比去年低。
中職比賽用球恢復係數合格範圍在0.540到0.580間，聯盟祕書長馮勝賢表示，經過三個禮拜使用同一批的球做檢測，今年球的測試數量也比往年多一倍，均數更穩定，另外也有美國的檢測單位，還在等待報告，也更客觀。
此次測試跟去年相同，由台北市立大學運動器材科技研究所進行，測試項目包括外觀、縫線數、重量、圓周、直徑、縫線高度、縫線寬度、恢復係數（COR）及壓縮值（C-D）等共九項。
去年同期中職共轟出165發全壘打，整季出現603轟，平均一場出現2.51發全壘打，本季至今則轟出137轟，平均每場有2.21轟，雖比去年減少，但相較於過去球季產量還是驚人，中信兄弟團隊還比去年同期轟出更多轟，馮勝賢說，球都在符合規定裡面，從旅外回來打擊型態開始改變，掌握也很好，真的進步很多。
至於會不會固定進行用球檢測，馮勝賢回應，目前出現台灣的報告，以及之後還有美國的檢測結果，未來球季全壘打產量有差異性才會討論。
(中時電子報)
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