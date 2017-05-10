前橫山鄉代違利益衝突 裁罰百萬有理
前新竹縣橫山鄉民代表會代表楊石和，因在他本人任實際負責人的公司承攬鄉公所標案工程複驗時親自到場，監察院認為他是假借職務上機會，意圖影響鄉公所的判斷，以利通過複驗，依違反公職人員利益衝突迴避法裁罰100萬元，楊不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院審理後，認為裁罰無誤，判他敗訴。本案可上訴。
監察院認定楊石和，2006年8月1 日至2014 年12月25日，擔任新竹縣橫山鄉代會代表期間，明知自己是利衝迴避法所定的公職人員，與橫山鄉公所暨所屬官員有職務監督關係，且明知女婿登記為負責人，他本人為實際負責人的「正昇土木包工業」為關係人，仍在2013年7月11日橫山鄉公所複驗正昇土木所承攬該公所「內灣村內灣幹線排水改善工程」時，假借職務上之權力、機會或方法，圖關係人之利益，以鄉代兼廠商代表身分，親自到場參與工程複驗，以利獲得驗收通過。依違反利衝迴避法裁罰100萬元。
楊石和不服被罰，提起訴願遭駁回後，提起本件行政訴訟。案經台北高等行政法院審理，楊石和主張，他在當鄉代期間，女婿是「正昇土木」負責人，是依政府採購法公開招標程序參與投標，經多數投標者競爭及開標等公開程序，得標承攬工程。他是因鄉民陳情，基於公益優先原則才到場參與複驗，且初驗缺失在複驗前已完全改善，縱然另派他人配合橫山鄉公所辦理工程複驗，也會通過。
北高行審理認為，正因基層公務人員在公務處理時，是否受到公職人員的職務影響力，或「門神」效應的影響，僅存於其心，外界難有具體事證可判斷認定，故立法者除明確要求公職人員自行迴避利益衝突、不得假借職務圖利、關係人不得關說、請託等規定，進一步立法禁止交易，以貫徹利衝迴避法遏阻不當利益輸送的立法意旨。
因此，楊石和不能以正昇土木取得橫山鄉公所工程符合政府採購法的公開招標採購程序為由，作為解免依利衝迴避法第7條規定，所應負不作為義務的託詞，原裁罰有理，判他敗訴。
(中時)
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