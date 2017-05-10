好大方 宥勝鼓勵老婆「拋家棄子」

宥勝今為卡西歐CASIO G-SHOCK GRAVITYMASTER飛行表化身機長，現場開模擬機超帥氣。(張祐銘攝)

宥勝手戴卡西歐CASIO G-SHOCK GRAVITYMASTER飛行表，最愛表款的跨時區自動校時功能。(張祐銘攝)

宥勝今為卡西歐CASIO G-SHOCK GRAVITYMASTER飛行表化身機長帥氣站台。(張祐銘攝)

宥勝今為卡西歐CASIO G-SHOCK GRAVITYMASTER飛行表化身機長帥氣站台，還當場試開模擬機，帥度爆表，即將踏上20天南美之行，留下懷第二胎的老婆在台灣，讓宥勝說，老婆現在有點小悶悶，所以今天回去要趕緊安撫她，問他老婆是否也會像他一樣想出遠門，宥勝竟回，他也希望老婆拋家棄子去旅行，不過老婆還是喜歡跟他一起旅行，還說就算克難，老婆也想一起同行，放閃在無形間。

(中時)