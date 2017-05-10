「糖尿病足」要注意 早期治療免截肢
民眾罹患糖尿病後，因未注意足部清潔及血糖控制，而受傷導致的「糖尿病足」，若沒有妥善處理，不僅需要截肢，且截肢後5年內的死亡率甚至高於癌症，以全台超過100萬的糖尿病患者來看，相當驚人，佳里奇美醫院整形外科以皮瓣重建顯微手術與內分泌、腎臟、心血管科的聯合治療，1年多來已經有20多位病患免於截肢之苦，是否早期發現並就醫，是重要關鍵。
「糖尿病造成的下肢慢性傷口，是很嚴重的問題。」佳奇整形外科主治醫師林祐丞表示，每4個糖尿病人就有1個會有足部問題，加上病患因血糖控制不良、末梢神經及血管病變，對痛感變得遲鈍，小傷口感染不易癒合，輕忽的後果就是截肢，甚至引發敗血症，危及性命。
王先生在佳里地區某廟宇服務，因為腳底腫脹前來醫院掛急診，經診斷後發現右腳掌有2支趾骨早就潰爛消失，他表示平時沒注意血糖問題，受傷後因不覺疼痛疏於照護，沒想到如此嚴重，後來經過4次顯微清創手術、住院1個月後才復原，雖然沒了2根腳趾，但至少保住右腳掌，還能正常走路。
林祐丞指出，根據資料統計，非外傷而需截肢的病患有3分之2是糖尿病引起，而且一旦截肢後，因為活動不便，身體機能退化更快，他呼籲糖尿病患即使是小傷口，也要當大事看，及早就醫治療不可輕忽。
(中時)
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