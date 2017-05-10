《時來運轉》運彩眉角-林博泰：「球員錦標賽」高球冠軍 母親節出爐
5月的第2個星期天－母親節，喜歡高爾夫球的球迷們都知道這1天正是「球員錦標賽」(The Players Championship ,The Players)最後一輪(第四輪)賽事舉辦的日子，幾乎所有球員都會穿上粉紅色的球衣或者配戴粉紅色的飾品，也會有觀眾配合球賽，穿上粉紅色服裝現身球場為球員加油，台灣運彩也提供「冠軍投注」，祝所有媽媽母親節快樂的同時，也預祝大家投注「球員錦標賽」冠軍抱回大獎。
「球員錦標賽」開始於1974年，比賽總獎金是目前所有高爾夫巡迴賽中最高的，高達1,050萬美元，冠軍可獨得189萬美元，由於比賽的總獎金不亞於高爾夫四大賽(美國名人賽1,100萬美元、美國公開賽1,200萬美元、英國公開賽860美元、PGA錦標賽1,050萬美元)，所以「球員錦標賽」也被非正式稱為高爾夫球第五大賽，賽事原本都是在3月舉行，2007年因為美巡賽重組，賽事調整到5月中旬，成功接續4月的美國名人賽、6月的美國公開賽、7月的英國公開賽及8月的美國PGA錦標賽，讓高爾夫球連續5個月都有大型的賽事。
上屆「球員錦標賽」由澳洲的J.戴(Jason Day)奪冠，本屆誰會勝出？喜歡高爾夫球的朋友們可以來猜一猜，運彩提供有趣的「冠軍玩法」，越早買賠率越高，中獎獎金也越高，以今年4月才剛舉行完畢的名人賽為例，爆冷門由初始賠率35倍的S.賈西亞(Sergio García)勝出(隨著成績表現越好賠率一路下修至4.5倍)，就有台北市汀洲路投注站的消費者獨具慧眼，一開始就買5萬元賠率35倍的S.賈西亞勝出，開心抱回175萬獎金，提供給大家參考。
(中時電子報)
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