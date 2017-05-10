免費入場 快來報名！ 電商跨境攻略全展開

跨境電商媒合會5月16日免費入場(本報資料照片)

電子商務近年快速崛起，經濟部積極推展電商相關活動，在政府與民間合作下，創業門檻大大減低，對有意瞭解跨境電商的民眾提供資源。5/16(一)下午13:30在臺大醫院國際會議中心402室，有一場經濟部商業司委託商業發展研究院辦理的跨境電商媒合會，免費入場，12家電商平台現場與廠商一對一媒合，有興趣的民眾快上網報名。

海富實業社經理陳韋樺去年曾參與商研院舉辦的電商媒合會，他說在洽談討論的過程中獲得許多平台商提點，尤其關於自家產品在國外需特別注意合格憑證及各國稅率和法規問題，都得到不少幫助。

在媒合會現場，平台商提供許多參考資訊給前來媒合的廠商，協助補強在經營上的品牌認知度，對跨境方向做討論與指點。海富實業社以代理小農產品為主，農產品市場在台灣漸有注重趨勢，但推廣還是要靠自己走出去才有長遠生存的機會，陳韋樺今年也報名跨境電商媒合會，計畫今年底調整商業模式，準備找尋適合的時間和機會進軍國外市場。

去年東協電商現場洽談熱絡(本報資料照片)

去年東協電商活動台北場人數爆滿(本報資料照片)

目前世界版圖最廣的台灣電子商務平台商uitox在東南亞市場經營有成，實戰經驗豐富，行銷總監林晏綺指出：「台灣有跨境創業想法的朋友們，要清楚產品要賣給什麼樣的客戶，可以先了解欲進駐的國家缺的是甚麼，盡量推出當地比較買不到的東西」；林晏綺分享uitox的推廣經驗：例如擁有700萬華人的星馬地區，台灣媒體節目在當地極受歡迎，在星馬推商品，將廣告成本投資在台灣節目置入、使產品曝光，比起投放廣告更有效果。

回憶去年的電商招商媒合會，林晏綺印象最深刻的是與N牌美妝產品媒合洽談、促成後續成功合作案例：uitox協助分析此家美妝的品牌優勢，並在行銷廣告上，放大其曾在台灣電視節目曝光的亮點、加以包裝，藉由 uitox平台到馬星區上架，果然詢問度急增、反應熱烈。uitox希望今年接觸更多元面向和更創新的產品，期待在政府輔助整合、群策群力下，將跨境電商產業推向更高峰。

2017跨境電商媒合會5/16(二)下午13:30~16:30在臺大醫院國際會議中心402室舉行，報名連結：https://goo.gl/pCcPcy

(中時電子報)

uitox跨境行銷總監 林晏綺(本報資料照片)