東森國際難吞12年怨氣 控郝市府霸凌要釋憲

《都是巨蛋惹的禍》新書發表會左起由東森國際董事長廖尚文、趙怡博士、李永然律師、王詣典將軍、謝協昌律師共同出席。圖（張佩芬攝）

12年怨氣難吞，東森國際指郝市府霸凌，人民求償無門，藉著司法線記者劉志原所著的《都是巨蛋惹的禍》新書，一吐怨氣，東森集團總裁王令麟表明將申請釋憲。

該書道盡2005年纏訟至今的台北小巨蛋案不為人知的內幕，小巨蛋案在2007年被時任市長的郝龍斌市政府認定圍標而解約並接管的過程，而這起圍標案在2012年已獲法院判決無罪定讞。新書發表會由東森國際廖尚文董事長、李永然律師、趙怡博士、謝協昌律師、王詣典將軍今(10日)共同出席，新書發表會。

東森集團總裁王令麟則在記者會發表聲明稿中，指出小巨蛋案是他心中的痛，對於力霸案，為父親王又曾的錯誤贖罪，他沒有怨言，但他被指控涉嫌圍標小巨蛋則表示不服，雖然2012年法院已獲判無罪定讞，還他清白，但因為小巨蛋被市政府違法接管，而損失了五億多元，那是上市公司六萬多位股東的財產。

王令麟強調：「這不是我王令麟個人的事，是六萬多位股東的權益，如果不盡全力爭取公道，對不起這些股東！」近期東森國際公司將會聲請釋憲，為東森巨蛋討公道。

本案訴訟近十年，廖尚文進一步透露，東森巨蛋公司若沒有在2007年被台北市政府趕出小巨蛋，2005至2014年的九年間，共要付十五億八千萬元的權利金給台北市政府，平均每年需付一億七千五百五十五餘萬元，然而，台北小巨蛋自2007年由市府接管後至2014年共7年，依據捷運公司年報，小巨蛋每年上繳台北市政府平均約一億元，比東森巨蛋應繳的權利金每年少了七千萬元左右，等於台北市政府的權利金市庫，這七年少賺了約五億元。台北市兩百多萬市民，因此少了五億多元的福利。

廖尚文在會中不僅道出郝龍斌、馬英九市府時代的經營小巨蛋不為人知內幕，也表示執法者應要有信賴保護原則及法的安定性適用，否則因政黨輪替或時空背景不同，變成不可預測的「政治風險」，而不是「營運風險」；他表示2007年台北小巨蛋案，以及後來的遠雄巨蛋案，台北市政府先後與東森巨蛋公司、遠雄集團簽約，兩個巨蛋都風波不斷。不論是小巨蛋的OT與大巨蛋的BOT，已影響民間的投資意願。

(工商)