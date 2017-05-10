北科大學生設計特殊登山包 助登山客快速復溫
日前台灣青年赴尼泊爾登山失聯，引發外界關注登山客安全。台北科技大學學生設計出「HYPERPACK失溫急救登山背包」，在背包內裝置軟板電池，可做為緊急熱源，讓失溫的登山客復溫，作品入圍「新一代設計獎」。
北科大工業設計系學生施保丞、黃煜軒的設計靈感來自於電影「聖母峰」和其他登山失溫的新聞事件，他們希望當登山者遭遇失溫危機時，可以提供有效的幫助，因此詢問了許多登山社的朋友、登山嚮導，並研究許多登山背包的設計和發熱穿戴裝置。
結果發現，現有的發熱穿戴式裝置以居家穿戴居多，卻很少針對「失溫」做出對應規劃，因此他們將救援的設備和現有的登山包整合，以軟板電池作為加熱復溫的用電來源，將相關設備整合在登山包上，萬一使用者面臨輕度或中度失溫時，登山包可為四肢末梢與大動脈核心部位主動提供熱源，促進復溫。
另外，北科大工設系學生李昊哲為勞工設計出兼顧耐撞、透氣的「工地安全帽」，也入圍「新一代設計展」。
李昊哲是國際技能競賽門窗木工銀牌國手，身為「木工達人」的他說，常接觸到許多到從事工程的朋友，發現雖然營建工地非常危險，配戴工地帽是標準作業程序，但工地安全帽重量較重且無間隙散熱，讓有些勞工寧願冒著風險也不願戴帽。
他研究市面上的工地安全帽，發現頭部的側邊、前額及後腦中樞神經等脆弱部位防護上不足，因此設計「IMPACT SAFETY HELMET 工地安全帽」，採用複合塑膠帽殼，結合特殊緩撞泡棉，遭撞擊時能吸收90%衝擊，讓頭部、頸椎受到更完善的防護，且透氣性更佳，可提高穿戴舒適性。
北科大工業設計系共20件作品入圍2017「新一代設計展」，今年全國大專校院共有64校、5284件作品參賽，北科大就入圍22個獎項，包含產品設計類18項，工藝設計類2項及空間設計類2項，預定5月22日頒獎。
(中時)
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