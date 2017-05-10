柯P談容積代金 竟用「被強暴的比被誘姦的便宜」比擬
台北市長柯文哲今赴議會民進黨團談容積代金，談到都發局日前提出的標購制，竟以「被誘姦」比擬被市價徵收的機關用地，用「被強暴」指低於公告現值15％的公保地，脫口說「被強暴的比被誘姦的便宜」，大家覺得不公平。此話一出讓在場議員傻眼。
與會人士透露，柯今赴民進黨團報告容積代金做法，會中與某個女議員竊竊私語，之後他大方告訴其他議員，兩人將土地被市府用公告現值15％標購的公保地主比擬為「被強暴」，可被市價徵收的機關用地地主則是「被誘姦」，很多人覺得被強暴比被誘姦的還便宜，不是很公平。
在場議員聽聞後面露尷尬，認為柯又在亂講話，這番言論實在不妥當，由於該場為閉門會議，未開放全場旁聽，有議員要求與會人士不要走漏消息，但這段對話仍被流出。
北市府發言人劉奕霆回應，柯文哲當時會提到這兩個詞彙，是想表達這是「非常爛的比喻」，並不是他的本意，市長也在會中說這個比喻不恰當。
(中時)
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