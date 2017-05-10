你敢搭嗎？ 低價旅行團7成未經車身翻滾測試
國道蝶戀花遊覽車翻覆後，低價旅行團的品質安全問題再度浮上檯面，消基會調查大台北地區10家業者，發現竟有高達7成遊覽車車齡老舊，4成業者違法經營，更有2家遊覽車車身變造年齡，1家車身未標示出廠年份，恐讓乘客暴露於危險之中。
消基會於3月15日至4月23日，於10家經營低價一日遊旅行社，11家與其合作的遊覽車客運公司，共計取得12輛遊覽車資料。調查項目分為旅行社合法性與定型化契約保障、與遊覽車客運車輛安全性等。
調查結果比對2016年公布的「遊覽車客運業安全與服務品質評鑑」，有5家業者受評為落後的丙、丁等級。且高達7成業者提供的遊覽車，出廠日期皆為2008年12月底前，屬於未經《車輛安全檢測基準》第55項「大客車車身結構安全檢測」（車身翻滾測試）的車輛。
此外，更有2家遊覽車車身涉嫌變造年齡，1家車身未標示出廠年份，像是怡樂達通運、佳和交通，遊覽車車身標都與公路總局登錄的資料不符，仙儷通運則未依規定將車輛出廠年份標示於規定的車身處，另外還有4成業者非法經營旅行社業務。
消基會以業者推出「杉林溪森林遊樂區一日遊」為例，每人團費600元，若以20人計算，總收入僅1萬2000元，但出團成本包含過路費、旅遊責任險、午餐便當費、油料、隨車人員費用、出車費與司機工資，前3項為固定成本，後4項成本則有緊縮空間，出車費與司機工資一旦被壓低，影響最大即是旅遊安全風險。
消基會董事長游開雄指出，由於台灣的遊覽車都是進口底盤再組裝車身，未經車身翻滾測試的遊覽車，安全風險性高，呼籲政府應該建立跨部門的聯合稽查行動，交通部與勞動部應對遊覽車靠行車輛之監管機制提出具體辦法，達到獎優汰劣目標，修訂大客車駕駛回訓制度，從現行的3年6小時，朝向歐盟制度3年21小時的方向修正，以提升行車安全。
(中時)
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