另類宗教交流 神農大帝聖誕邀阿立祖逗熱鬧

官田慈聖宮主祀神農大帝誕辰即將來臨，慈聖宮管委會今年提前舉辦老歌晚會，為神農大帝提前暖壽。（萬于甄攝）

慈聖宮主祀神農大帝已有350多年歷史，而農曆4月26日（國曆5月21日）是神農大帝誕辰，廟方今年特舉辦一連串的活動為神尊祝壽。（萬于甄攝）

官田慈聖宮為神農大帝誕辰祝壽，14日將舉辦老歌晚會，主委陳俊銘（中）邀請信眾帶媽媽免費來聽歌。（萬于甄攝）

官田慈聖宮一年一度的神農大帝誕辰即將來臨，官田慈聖宮特邀交陪境寺廟一同熱鬧，其中，也包含西拉雅文化的阿立祖，成為另類的宗教文化交流，14日母親節晚間也將舉辦老歌晚會，提前為神農大帝暖壽。

慈聖宮主委陳俊銘表示，每年農曆4月26日是神農大帝的誕辰，慈聖宮祭祀的神尊已將近350多年，歷史相當悠久，今年特為陳農大帝誕辰舉辦一系列活動，像是醫學講座、老歌晚會等，希望信眾可一起共襄盛舉。

本周日適逢母親節，慈聖宮在母親節當天舉辦老歌晚會，邀請歌手陳雷、方駿、張文琦等人歡唱，不僅唱歌給神農大帝，也獻給辛苦的母親，當天還有棉花糖、300斤豆菜麵、羹等限量供應，該活動廟方已連續舉辦7年。

此外，今年暖壽活動也廣邀交陪境寺廟來逗熱鬧，包刮台南永華宮陳永華金身、南聖宮、南天府、廣濟雷音宮神尊及官田復興宮阿立祖，其中，最特別的就屬復興宮阿立祖，可謂另類的平埔族及漢人的宗教文化交流，陳俊銘說，祝壽活動熱鬧可期，歡迎民眾一起參與。

(中時)