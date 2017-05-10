另類宗教交流 神農大帝聖誕邀阿立祖逗熱鬧
官田慈聖宮一年一度的神農大帝誕辰即將來臨，官田慈聖宮特邀交陪境寺廟一同熱鬧，其中，也包含西拉雅文化的阿立祖，成為另類的宗教文化交流，14日母親節晚間也將舉辦老歌晚會，提前為神農大帝暖壽。
慈聖宮主委陳俊銘表示，每年農曆4月26日是神農大帝的誕辰，慈聖宮祭祀的神尊已將近350多年，歷史相當悠久，今年特為陳農大帝誕辰舉辦一系列活動，像是醫學講座、老歌晚會等，希望信眾可一起共襄盛舉。
本周日適逢母親節，慈聖宮在母親節當天舉辦老歌晚會，邀請歌手陳雷、方駿、張文琦等人歡唱，不僅唱歌給神農大帝，也獻給辛苦的母親，當天還有棉花糖、300斤豆菜麵、羹等限量供應，該活動廟方已連續舉辦7年。
此外，今年暖壽活動也廣邀交陪境寺廟來逗熱鬧，包刮台南永華宮陳永華金身、南聖宮、南天府、廣濟雷音宮神尊及官田復興宮阿立祖，其中，最特別的就屬復興宮阿立祖，可謂另類的平埔族及漢人的宗教文化交流，陳俊銘說，祝壽活動熱鬧可期，歡迎民眾一起參與。
(中時)
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