南夏農村趣　賞花採果社區行程好豐富

農業局10日介紹台南農村社區推出的體驗課程，內容多元豐富，邀請民眾踴躍報名參加。（萬于甄攝）

新化礁坑社區盛產橄欖，近年來，社區居民積極發展橄欖加工品，也成為社區發展的新亮點之一。（萬于甄攝）

台南近年來各社區、農村為吸引觀光人潮帶來商機，由居民安排豐富的特色體驗課程，似乎也興起一股農村輕旅行，10日農業局也邀來4個社區發展協會，介紹今夏的特別由乘體驗，邀請民眾今年「南夏農村旅遊趣」。

農業局積極輔導新農人返鄉，不僅是為年輕人找尋創業新契機，更是希望為農村社區注入新的思維，因此，社區居民也逐漸包裝發展自有特色，帶動許多觀光人潮，農業局推薦4個社區旅程，有些主打賞花、有些主打DIY課程等，內容多元又豐富。

台南白河春有木棉夏有蓮花，花季不斷，且蓮花盛開的季節即將到來，鄰近的鄉鎮後壁、東山、柳營等地農村，也串連一同舉辦農村旅遊，第一波在13日登場，透過一連串的導覽、農事體驗及DIY活動，能讓民眾更加熟識在地農村文化。

新化的礁坑社區產業則主推麻竹筍、橄欖、破布子，也是號稱礁坑三寶，其中又以橄欖最具盛名，原產地來自錫蘭的橄欖，礁坑約佔新化區7成以上的產量，居民近年來也積極開發橄欖的加工品，增加產業行銷機會，民眾走訪礁坑社區時，也可親自體驗橄欖果核DIY等課程。

另外，白河虎山社區則在端午連假28、29日將辦理農禪體驗露營活動，西港港東社區帶領民眾走入田園，動手採取當季新鮮蔬果製作Pizza。農業局邀請民眾假日前往遊歷，詳細報名方式可向各社區聯絡。

(中時)