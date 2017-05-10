基隆》停車場電梯過期 取車成了登頂賽

停車場電梯過期民眾不敢搭，最後取車成了登頂賽！基隆市信二路立體停車場，昨天遭臉書社群爆料，指電梯不僅已經在5月4日過期，甚至連設置地址都出錯，對此基隆市政府交旅處長李綱表示，目前已進行換照作業，電梯方面安全無虞，請停車民眾放心搭乘。

有民眾在「基隆人踹共」臉書社群投訴，指稱信二路停車場的電梯過期，卻不見有人更換許可證，或是看到定期維修的紀錄，感覺到「心驚驚」，擔心坐電梯會發生什麼意外，又沒有任何保障，最後車子停在9樓後，乾脆用走的下樓梯當做健身，另方面也「保平安」。

也有民眾透露，自己要上樓到附屬的公部門辦公室送公文，結果發現電梯的許可證過期，想了想之後，也爬樓梯爬到5樓，避免無妄之災，儼然成了另類的「登頂賽」。

保險業者表示，類似的電梯許可證上頭都會載明保險的電梯時限及設置地點，若類似該案的使用執照不僅過期，甚至連地點都標錯，若真的發生意外事故，保險公司有權不予理賠。

信二停車場回應，指電梯許可證過期，已委託電梯廠商申請換證中，許可證地址錯誤也會修正。停車場電梯已於5月4日進行養護作業，目前使用上是正常而且無安全上之疑慮。

基隆市政府交旅處長李綱表示，電梯的「有效期限」與食物的「賞味期」有一些不同，食物過期不能再食用，但電梯安全檢測都符合規定，可以延長換證，但要經申請並獲核准，目前已請停車場業者趕緊處理換證事宜，以保障民眾安全。

(中時)