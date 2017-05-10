基隆傳小四生染毒 藍綠議員要求封城掃毒

基隆市國小四年級的學生傳出長期吸毒，市議員連番要求市府及警局「封城掃毒」，並成立專案小組向毒品宣戰！基隆市教育處昨天在議會報告，指去年有小四生有染毒，是近3年來首見，警局則表示，將再加強查緝毒品力道。

基隆市長林右昌坦言，基隆市地處港口位置，查獲毒品的案件數量很多，而檢警及市府反毒都相當努力，但聽聞有小四生染上毒品後，也表示校園反毒的工作的確是要從國小就開始做起，並指示相關單位要加強反毒的宣導及防治工作。

市議員藍敏煌表示，上月基隆才發生有毒癮男子因向家人要不到錢，而放火燒死祖母的慘案，可見毒品危害社會真的非常大；議員韓良圻直指目前校園藥物濫用情況嚴重，國小到高中學學生染毒的其實不在少數，為了基隆下一代的健康跟未來，建議林右昌應該來個「封城掃毒」，同時向毒品宣戰。

教育處長陳素芬則指出，學生藥物濫用會進行列管同時輔導與轉介，前年有6件全為國中生，而去年則為7件，除了國、高中共6件外，也首見國小生1件。但議員張耿輝說，整個基隆市只有7名學生染毒「大家都不會相信」，直言其實大多數的學生染毒早已成了「黑數」，而很多刑案都是因為毒品衍生而來的，他要求檢警單位成立專案小組，全力反毒。

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(中時)