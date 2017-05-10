美呆了！花蓮水田地景獲聯合國認證

花蓮富里鄉豐南村案例獲選編入聯合國刊物，讓世界看到台灣在生態農業新面貌。（許家寧翻攝）

花蓮農改場經三年的研究發展，營造友善的共生環境。（許家寧翻攝）

橙瓢蟲為觀察田間健康的指標物種之一。（許家寧翻攝）

稻田只要一噴藥，對環境敏感的長腳蛛數量便會明顯下降。（許家寧翻攝）

台灣生態農業發光發熱，花蓮農改場利用3年時間，推動營造富里鄉稻田生物多樣性，研究發現對農藥敏感的指標生物「長腳蛛」、「橙瓢蟲」有明顯成長，案例報告獲聯合國編入《里山倡議主題案例彙編》刊物，讓世界看見台灣在生態農業上所做出的努力。

聯合國近年強調人與土地間和諧共生，推動「里山倡議國際夥伴關係網絡」（IPSI），花蓮農改場今年以「台灣東部水稻田農業生物多樣性指標物種研發與推動」研究，在全球200多個IPSI會員國家區域中，獲第三期《里山倡議主題案例彙編》選編為10個優秀主題案例之一。

花蓮農改場場長范美玲表示，長腳蛛、橙瓢蟲喜歡吃飛蝨、蚜蟲等危害稻子的生物，是農民田間的好朋友，近年卻因為農藥、除草劑過量使用而逐漸消失，農改場研究稻田生物多樣性，發現有機田區的長腳蛛、橙瓢蟲數量為慣行農法田區的2倍之多。

決定利用2物種具四季可見、對農藥敏感特性作為觀察指標物種，2015年起在富里鄉豐南村，鼓勵友善栽培的農民申請「綠保標章」，營造適合長腳蛛、橙瓢蟲的棲地環境，搭配田埂植被與綠籬栽種，讓於天敵昆蟲能持續地生存繁衍，豐富了田間多樣化的生態體系。

她表示，農民能以簡易的掃網方式，自我檢測田間的生物多樣性情況，短短的1年間，綠保標章的農民從7人倍增為24人，還被聯合國編入今年的案例當中，讓世界看到台灣的里山精神，展現花蓮生態農業的發展實力與新面貌。

(中時)