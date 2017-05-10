尷尬！男星當面被問：怎麼睡到你、戴不戴套
大陸男星黃軒因演出《羋月傳》「黃歇」一角而人氣大增，隨後再與楊冪合作《親愛的翻譯官》，被封為「國民初戀」，昨（9日）他現身上海杜莎夫人蠟像館為自己的蠟像揭幕，沒想到，竟被嘉賓頻問一些辛辣問題，令場面相當尷尬。
黃軒昨出席活動時，館方請來網紅「燕公子」當神秘嘉賓，女方是出了名的黃軒狂粉，因此互動過程備受關注。而「燕公子」一開始就直白問「你愛我嗎」，讓黃軒愣了一下便回「愛大家」，接著女方再問他人生中最瘋狂的事是什麼，怎料聽到答案是「說走就走的旅行」後，她竟反問「這瘋狂嗎？難道不是不帶套之類的？」使得黃軒只能在台上傻笑。
另外，「燕公子」曾在網上寫過一篇《怎麼睡到黃軒》一文，這次她當然也不放過難得機會，狂問對方怎麼才能睡到你，並稱要具體的細節，讓黃軒只好無奈說「我覺得你的文章寫的挺對的」。影片曝光後，網友砲轟「燕公子」玩笑太低級，同時也讚黃軒就算一臉尷尬了，還是面帶笑容應對，誇他很有風度。
「燕公子」除了是網路紅人外，同時也是北京福星傳媒副總裁、資深經紀人、暢銷作家，並擔任一些脫口秀的主持人，以直率敢言的作風受到大批網友追捧。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。