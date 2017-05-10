尷尬！男星當面被問：怎麼睡到你、戴不戴套

「國民初戀」黃軒昨出席揭幕蠟像活動。（圖／取自黃軒微博）

黃軒被問辛辣問題，場面十分尷尬。（圖／取自微博）

大陸男星黃軒因演出《羋月傳》「黃歇」一角而人氣大增，隨後再與楊冪合作《親愛的翻譯官》，被封為「國民初戀」，昨（9日）他現身上海杜莎夫人蠟像館為自己的蠟像揭幕，沒想到，竟被嘉賓頻問一些辛辣問題，令場面相當尷尬。

黃軒昨出席活動時，館方請來網紅「燕公子」當神秘嘉賓，女方是出了名的黃軒狂粉，因此互動過程備受關注。而「燕公子」一開始就直白問「你愛我嗎」，讓黃軒愣了一下便回「愛大家」，接著女方再問他人生中最瘋狂的事是什麼，怎料聽到答案是「說走就走的旅行」後，她竟反問「這瘋狂嗎？難道不是不帶套之類的？」使得黃軒只能在台上傻笑。

另外，「燕公子」曾在網上寫過一篇《怎麼睡到黃軒》一文，這次她當然也不放過難得機會，狂問對方怎麼才能睡到你，並稱要具體的細節，讓黃軒只好無奈說「我覺得你的文章寫的挺對的」。影片曝光後，網友砲轟「燕公子」玩笑太低級，同時也讚黃軒就算一臉尷尬了，還是面帶笑容應對，誇他很有風度。

「燕公子」除了是網路紅人外，同時也是北京福星傳媒副總裁、資深經紀人、暢銷作家，並擔任一些脫口秀的主持人，以直率敢言的作風受到大批網友追捧。

(中時電子報)