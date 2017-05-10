夜問打權》蔡政府為台獨 竟要大陸讓步…太天真？

《夜問打權》今晚來賓為董智森、謝龍介、李永萍、賴岳謙等。（中天提供）

蔡政府陷台灣於險境？為台獨要大陸讓步…是不是太天真？明知沒九二共識! 外交連門都沒有，蔡政府在想什麼？大陸外交部：「台灣挾洋自重沒有出路」，外交部長李大維回嗆：「外交部就是要跟洋人打交道」，蔡政府這樣處理外交和兩岸，這樣真有善意？

陸方怒了透過媒體說出:「世衛是台獨跪反思的搓板」。民進黨以為美日是萬能救星？國際聲援WHA仍沒門。 蔡政府執政一年，外交上友邦斷交、 ICAO和WHA接連碰壁，兩岸關係的冷和變冷凍，…自己不自省，反而用團隊檢討大陸，正如董哥說: 「大家被民進黨模糊焦點，不檢驗執政黨，都在關心狼師了！」

鴻海佈局全球超搶手，4月入白宮二會川普，大陸李克強也出馬！郭董都懂要擁抱美陸搶大市場，拚經濟不選邊站！郭台銘:「兩個都要」。執掌台灣民生大計的蔡政府，卻只親美日拒大陸，為政權全民的麵包都不要了？！難怪小英民調大輸郭董！

看看南韓法國總統大選全球拚經濟、反貪、要和平，回頭看看台灣，蔡政府反潮流？ 南韓文在寅如民調預測勝出，掌青瓦台終結保守派十年執政，透過「世代差異」和「保守派分裂」順利當選！若與北韓和解，將影響台灣出口，想贏韓國更難！

法國總統馬克宏當選對中間派崛起有鼓舞，美國、法國都醒了，台灣還在睡？

馬克宏勝選因：運氣.創新.正面，而雷朋敗選因:反歐、挑釁，馬克宏政治哲學全球評價高，用力拚經濟，改善人民的問題，連年金改革和台灣大不同！馬克宏:退休法案不溯及既往，而台灣是執政「有黨無國」 搞對立、 空轉、 虛耗， 台灣讓人民感到無希望…

國民黨主席選舉! 6強辯論火花四起! 誰能翻轉台灣? 賴岳謙教授今天當提問人，第一手告知他的心得…

《夜問打權》每周一到五晚上十點，中天娛樂台第39頻道播出。

(中時電子報)