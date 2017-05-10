左營舊城出土清代石碑文化局見城計畫推公眾考古

國定古蹟左營舊城考古掘出清代石碑，「索老大爺德政碑」見證歷史。（文化局提供）

國定古蹟左營舊城考古掘出清代石碑，「索老大爺德政碑」見證歷史。（文化局提供）

國定古蹟左營舊城考古掘出清代石碑，證實舊城城內有清代文化層，高雄市文化局見城計畫將全面擴大考古試掘，並創全國首例，納入公眾考古觀念，帶領民眾進入歷史現場，共同發掘歷史痕跡，看古跡不再是走馬看花。

土石碑額題「索老大爺德政碑」及碑文考證得知，索大老爺是清代南路營參將索渾，於西元1761年（乾隆26年）被舉薦派任至鳳山縣治掌理軍事要務。離職前，仕紳鄉耆感念他對地方的貢獻打造碑銘，這塊石碑等於是舊城於1722年首造土城後，安定的見證。

文化局長尹立表示，過去辦理舊城相關調查研究，透過歷史地圖與日治、現代地籍資料套疊，初步推測出城內街道等生活空間所在。此次出土的石碑說明舊城地底下可能仍埋藏有許多歷史文物。

壽山國家自然公園籌備處許亞儒主任表示，過去史蹟與遺址保存常以復原與保存為策略，這次嘗試以「試掘即為展示」的概念，進行文化資產保存維護與展示教育。

成大考古所所長劉益昌說明，左營舊城一大特色是在同一個地景場域上，不斷地變化族群文化主體，史前人群、原住民、漢人、日軍、外省軍眷等，這段過去對於當代社會的文化意義格外顯得重要。

以舊城空間為考古教育環境，並順應國際考古趨勢納入公眾考古，以試掘即展示的概念，展演文化資產保存維護，同時講述舊城城內空間與常民生活日常的歷史記憶，這是在國內考古界的一大嘗試。

他說，見城計畫將是國內首次以公眾考古國際趨勢來執行的遺址考古發掘展示工作，這將是台灣遺址保存的一大進程，可謂為公眾考古元年。

(中時)