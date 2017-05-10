遞補苗栗縣議員 劉順松：要把1天當2天做

劉順松遞補苗栗縣議員，上午宣誓就職。（陳慶居攝）

劉順松（右三）遞補苗栗縣議員，民進黨團強調會加強監督縣政。（陳慶居攝）

苗栗縣第四選區縣議員陳碧華，因案被判刑並褫奪公權而遭解職，議員職務由同選區落選第一順位劉順松遞補，劉8日接獲當選證書後，10日在縣議會宣誓就職。任期只剩1年多，劉表示要把1天當成2天使用，不負所託。

宣誓就職典禮上午由副議長陳明朝主持，並由苗栗地方法院庭長李麗萍擔任監誓人，縣府秘書長陳斌山、計畫處長江和妹、民政處副處長林國竹等人，也到縣議會恭喜劉順松遞補為第18屆縣議員。

劉順松表示，未來剩19個月左右的任期，將「1天當2天用」擔起議員職責，為民眾謀福利並監督縣政。他說，苗栗好山好水，應大力發展觀光，像是獅頭山風景區、後龍好望角等，應當以無煙囪工業為目標，重新規畫為旅遊勝地，吸引觀光客。

(中時)