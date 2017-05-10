共諜案 退役上校辛澎生10萬交保

陸軍馬祖防衛指揮部少將副指揮官謝嘉康，疑遭昔日學長、退役上校辛澎生吸收，多次接受招待赴泰馬等地旅遊，與中共情報人員見面，涉國家安全法為敵發展組織罪嫌，檢方昨天兵分多路搜索，約談辛、謝2人到案，訊後諭令兩人各10萬元交保，均限制出境出海。

檢方指出，國防部近日暗中蒐證調查，發現謝嘉康以出國旅遊名義前往泰國、馬來西亞各1次，表面上雖是去旅遊，實際上卻是約好與中共指派的人員見面，謝抵達當地後，大方接受中共人員招待，完全不避嫌。

檢調掌握，退役上校辛澎生退伍後從事旅遊業，帶團到對岸時，因昔日軍事背景涉被中共政治單位吸收，返台後就開始為中方人士發展敵諜組織，由於辛澎生與謝嘉康曾在軍中是學長、學弟關係，因此辛積極遊說謝加入組織，冀求進一步刺探我軍事機密與情資。

檢調兵分多路到謝嘉康與辛澎生位於屏東及北高雄的住處搜索，並約談2人到案說明，昨天晚間移送橋頭地檢署進行複訊。據悉，謝嘉康坦承2次赴泰國、馬來西亞等地旅遊，但否認遭辛澎生吸收成為共諜組織一員，訊後2人各獲檢方諭令交保10萬元，並限制出境出海。

對於謝嘉康近日是否會返回馬祖，國防部透露，謝嘉康將由國軍單位就近管制，不會再讓他回馬祖，另也會對謝姓少將作適當的職務安排，以便全力配合檢調偵查。

檢方表示，共諜案是否還有其他人涉案，目前正積極清查，全案深入調查中。

(中時)