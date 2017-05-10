共諜案 退役上校辛澎生10萬交保
陸軍馬祖防衛指揮部少將副指揮官謝嘉康，疑遭昔日學長、退役上校辛澎生吸收，多次接受招待赴泰馬等地旅遊，與中共情報人員見面，涉國家安全法為敵發展組織罪嫌，檢方昨天兵分多路搜索，約談辛、謝2人到案，訊後諭令兩人各10萬元交保，均限制出境出海。
檢方指出，國防部近日暗中蒐證調查，發現謝嘉康以出國旅遊名義前往泰國、馬來西亞各1次，表面上雖是去旅遊，實際上卻是約好與中共指派的人員見面，謝抵達當地後，大方接受中共人員招待，完全不避嫌。
檢調掌握，退役上校辛澎生退伍後從事旅遊業，帶團到對岸時，因昔日軍事背景涉被中共政治單位吸收，返台後就開始為中方人士發展敵諜組織，由於辛澎生與謝嘉康曾在軍中是學長、學弟關係，因此辛積極遊說謝加入組織，冀求進一步刺探我軍事機密與情資。
檢調兵分多路到謝嘉康與辛澎生位於屏東及北高雄的住處搜索，並約談2人到案說明，昨天晚間移送橋頭地檢署進行複訊。據悉，謝嘉康坦承2次赴泰國、馬來西亞等地旅遊，但否認遭辛澎生吸收成為共諜組織一員，訊後2人各獲檢方諭令交保10萬元，並限制出境出海。
對於謝嘉康近日是否會返回馬祖，國防部透露，謝嘉康將由國軍單位就近管制，不會再讓他回馬祖，另也會對謝姓少將作適當的職務安排，以便全力配合檢調偵查。
檢方表示，共諜案是否還有其他人涉案，目前正積極清查，全案深入調查中。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。