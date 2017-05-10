518國際博物館日挖掘記憶缺角 國內12博物館參與響應

國際博物館協會（ICOM）自1977年起將每年的5月18日訂為國際博物館日，成為全球博物館的盛事。回應今年主題「博物館與爭議性歷史：在博物館述說難以言說的故事」，文化部以「記憶的缺角－不易說的秘密在博物館」出發，串連台灣官方與民間12座博物館策劃系列活動，希望與國際接軌。

文化部邀集所屬國家人權博物館籌備處、國立歷史博物館、國立台灣博物館、國立台灣史前文化博物館、國立台灣歷史博物館、國立台灣文學館、國立台灣美術館、國立中正紀念堂管理處，以及高雄市立歷史博物館、台北二二八紀念館、二二八國家紀念館、阿嬤家-和平與女性人權館等12館所合辦主題活動，從人權與民主角度、社會運動、土地倫理、族群關係、環境保育等面向舉辦推廣活動。

文化部政務次長楊子葆表示，「在這個時代，博物館其實更有意思，不管是策展人、博物館的經營者，或者欣賞的人，都可以用更自由、更開放、更解嚴的態度，或者願意去看一個藏在沙發底下、藏在的角落裡面缺角的記憶。」

楊子葆也表示，希望博物館在更開放且包容的氛圍下，持續透過典藏、研究、展示及教育等方式，使隱沒的文字或音像得以呈現、反思及和解。

教育部終身教育司副司長顏寶月則表示，教育部所屬5家自然類博物館以入館門票優免措施響應今年活動，鼓勵民眾進入博物館，探索展品背後的故事。

除了博物館活動外，文化部也推出「秘密展品大賞」線上策展活動，集結各館擇選之秘密展品的故事，透過臉書粉絲團的互動，邀請民眾票選最有感的秘密展品。更多活動詳情及優惠訊息請上518國際博物館日活動網頁、臉書粉絲團。

(中時)