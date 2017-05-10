高監越獄案 前典獄長等人遭判降級改敘

發生在前年、國內首件囚犯持槍挾持典獄長案，經監察院通過彈劾，公務員懲戒委員會認為，前典獄長陳世志、前副典獄長賴政榮及前戒護科長王世倉3人，管理疏失、嚴重損害監所聲譽及政府形象，今日判決將陳、王降2級、賴降1級改敘。

去年監察院通過彈劾時，陳世志哽咽受訪表示，彈劾報告讓他羞憤、沉痛、難過，他仍願當最後一人，「希望『先射箭再畫靶』的調查模式，到我為止。」

2015年2月11日下午3時，高雄監獄6名重刑犯鄭立德、黃子晏、靳竹生等人，假裝看病持2把剪刀、鐵條打傷監所人員後，逃到接見室，再用滅火器破壞槍械彈藥室取得10把槍械及上百發子彈，挾持典獄長陳世志要求獄方提供車輛，陳同意部屬開2車到側門接囚，並下令開門放人。

所幸警方即時趕到，與正開門脫逃囚犯駁火，將人逼回獄內，大批支援警力將監獄團團包圍，鄭立德等6囚犯最後舉槍自戕。事後，法務部多次修正調查報告，陳世志從英雄變狗熊，高雄地檢署雖然將陳及賴政榮不起訴處分，但監察院通過彈劾，將全案送交公懲會審理。

公懲會認為，6名受刑人持工場作業工具，挾持人質並奪取戒護科彈藥庫之槍彈，甚而挾持典獄長、副典獄長及戒護科長，造成高雄監獄群龍無首，震驚全國，傳達換人質之錯誤訊息，輿論譁然，引發外界物議，嚴重損害監所聲譽及政府形象，情節非輕。

公懲會指出，陳身為典獄長未能切實指揮所屬執行受刑人之監管事項，副典獄長賴政榮未依規定通報矯正署事後也沒有誠實以對，戒護科長王世倉輕忽監獄安全之管理監督，為本件發生之源頭，3人都違反公務員服務法，今將陳、王判決降2級改敘、賴降1級改敘定讞。

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(中時)