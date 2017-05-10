毒梟稱上億查扣品被掉包 檢方：經簽名查扣單並無
因安毒案服刑的張宗保近日假釋出獄，他指控親領12年前遭查扣物品，有價值千萬元沉香佛像及上億元的珠寶都不翼而飛。台中地檢署今天回應，查扣單都經張簽名確認過，並無所指稱的佛像等物，不過，檢方會再進行調查。
有大毒梟封號的張宗保，在12年前涉購入31噸的麻黃素，再以掉包手法流入安毒地下工廠，張宗保遭查獲判刑服刑，近日假釋出獄，向媒體指稱，他親領12年前查扣物品，發現1項價值千萬元的沉香佛像及上億元的珠寶全不翼而飛，其中，沉香佛像遭掉包變成四顆電池，他準備請求國賠。
當年偵辦起訴該案的台中地檢署表示，據了解，當年查扣物品單品項有一批沉香，但並沒有所指稱不翼而飛的佛像及珠寶等物，查扣品都有張的確認簽名。不過，為求慎重，檢方還是會進一步調查了解。
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(中時)
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