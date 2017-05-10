教育部重編辭典認證 罵人「烏龜」算侮辱！
教育部重編國語辭典修訂本指出，「烏龜」意指「沒有擔當的人」，這個教育部認定的解釋，也讓罵人「烏龜」的53歲曾男因教育部的認證而吃上公然侮辱罪嫌。
檢方指出，53歲曾男透過網路認識一名女網友向他抱怨，蘇男追求讓她頗受困擾，曾男獲悉後在臉書上向對方嗆聲。但據指出，蘇男從未見過女網友，只是在臉書上公開對女網友表達愛慕、追求之意。
檢方表示，去年5月間，曾男在個人臉書標註出蘇男姓名，要求蘇男跟他聯絡，不然就找朋友到蘇男公司找他。曾男還並PO文表示：「不要說我欺負你，我在高雄啊！你可以約在你們台北，把一個地方明確地說出來，3個鐘頭之內一定讓你見到我，快點好不好，我有很多事情，你的事情先解決，趕快聯絡，沒聯絡你就是烏龜」、「你不找我，讓我去台北找你可能會去當神喔？」等語，遭到蘇男指控涉及公然侮辱、恐嚇等罪。
檢方認為，曾男並未明確指出會讓蘇男受到哪些威脅，以罪嫌不足將恐嚇部分處分不起訴；但檢方根據教育部重編國語辭典修訂本解釋，認為「烏龜」除了是動物名稱，若是用來罵人，可以指涉為妻子有外遇的人，或是辦事不力、沒有擔當的人。
檢方認為，在臉書留人說人是「烏龜」，確實會讓人名譽受損，依公然侮辱罪嫌起訴曾男。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。