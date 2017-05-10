教育部重編辭典認證 罵人「烏龜」算侮辱！

教育部重編國語辭典修訂本認為「烏龜」確實是罵人詞彙。（陳俊雄翻攝）

教育部重編國語辭典修訂本指出，「烏龜」意指「沒有擔當的人」，這個教育部認定的解釋，也讓罵人「烏龜」的53歲曾男因教育部的認證而吃上公然侮辱罪嫌。

檢方指出，53歲曾男透過網路認識一名女網友向他抱怨，蘇男追求讓她頗受困擾，曾男獲悉後在臉書上向對方嗆聲。但據指出，蘇男從未見過女網友，只是在臉書上公開對女網友表達愛慕、追求之意。

檢方表示，去年5月間，曾男在個人臉書標註出蘇男姓名，要求蘇男跟他聯絡，不然就找朋友到蘇男公司找他。曾男還並PO文表示：「不要說我欺負你，我在高雄啊！你可以約在你們台北，把一個地方明確地說出來，3個鐘頭之內一定讓你見到我，快點好不好，我有很多事情，你的事情先解決，趕快聯絡，沒聯絡你就是烏龜」、「你不找我，讓我去台北找你可能會去當神喔？」等語，遭到蘇男指控涉及公然侮辱、恐嚇等罪。

檢方認為，曾男並未明確指出會讓蘇男受到哪些威脅，以罪嫌不足將恐嚇部分處分不起訴；但檢方根據教育部重編國語辭典修訂本解釋，認為「烏龜」除了是動物名稱，若是用來罵人，可以指涉為妻子有外遇的人，或是辦事不力、沒有擔當的人。

檢方認為，在臉書留人說人是「烏龜」，確實會讓人名譽受損，依公然侮辱罪嫌起訴曾男。

(中時)