台東鐵皮屋起火 警消灌救幸無人傷亡

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消防隊員佈水線灌救，很快控制火勢。（台東縣消防局提供）

台東市成都北路一處鐵皮屋民宅，10日中午突然傳出火警，火勢十分猛烈，警消獲報後前往灌救，經過約20分鐘的撒水降溫後才順利控制火勢，所幸並未造成人員傷亡，詳細起火原因仍待調查。

發生火警的鐵皮屋火勢一度猛烈，在消防員趕到後立即佈水線灌救，很快就控制火勢，經查鐵皮屋中並沒有人，僅造成屋主財物損失。

(中時)