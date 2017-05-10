季節限定和服娃娃杯 濃濃日本風萌翻全場

Mister Donut抹茶季新品，包括蜜糖抹茶波堤、雙層抹茶波堤、抹茶卡士達波堤、抹茶歐菲香、巧克力抹茶歐菲香、雙層抹茶歐菲香、抹茶法蘭奇、抹茶卡士達法蘭奇，即日起全省門市同步販售。（徐力剛攝）

波堤圈體加入日本鹿兒島抹茶粉製作，咀嚼後釋出抹茶清香，十分迷人。（徐力剛攝）

「和服娃娃杯」5月9日起每週推出一款新造型，充滿濃濃日本味，數量有限。（徐力剛攝）

活動現場邀請專家示範日本茶道品飲，體驗日本文化精神。（徐力剛攝）

抹茶季當道，連鎖甜甜圈業者Mister Donut此次大打團體戰，推出11款商品與飲品，抹茶口感微甜帶有些微苦味，適合初夏享用。

Mister Donut以經典波堤、法蘭奇、歐菲香與Donut Pop圈體為基底，加入日本抹茶粉製作，搭配巧克力沾醬與卡士達內餡，一次多重滿足。新品蜜糖抹茶波堤、雙層抹茶波堤、抹茶卡士達波堤、抹茶歐菲香、巧克力抹茶歐菲香、雙層抹茶歐菲香、抹茶法蘭奇、抹茶卡士達法蘭奇8款新品，即日起全省門市同步販售;Donut Pop系列的雙層抹茶Q球、巧克力抹茶Q球與抹茶奶香球，將於本月23日限期推出。

人氣商品「雙層抹茶波堤」加入日本鹿兒島抹茶粉製作，Q彈波堤沾上獨家抹茶巧克力醬，入口舌尖是抹茶特有苦味，可中和巧克力甜度，搭配茶飲享用滋味一絕。另一新品「雙層抹茶Q球」選用季節限定抹茶Q球，佐以抹茶巧克力外層品嘗，特製小size造型方便食用，十分受小朋友喜愛。

Mister Donut推出「週週卡娃伊」活動，3款「和服娃娃杯」期間限定登場，5月9日起每週推出一款造型杯，杯款以日本和服娃娃為設計靈感，透過生動表情及紅、綠、藍色3色和服，搭配飲品抹茶歐蕾享用，拍照打卡首選。

(中時)