季節限定和服娃娃杯 濃濃日本風萌翻全場
抹茶季當道，連鎖甜甜圈業者Mister Donut此次大打團體戰，推出11款商品與飲品，抹茶口感微甜帶有些微苦味，適合初夏享用。
Mister Donut以經典波堤、法蘭奇、歐菲香與Donut Pop圈體為基底，加入日本抹茶粉製作，搭配巧克力沾醬與卡士達內餡，一次多重滿足。新品蜜糖抹茶波堤、雙層抹茶波堤、抹茶卡士達波堤、抹茶歐菲香、巧克力抹茶歐菲香、雙層抹茶歐菲香、抹茶法蘭奇、抹茶卡士達法蘭奇8款新品，即日起全省門市同步販售;Donut Pop系列的雙層抹茶Q球、巧克力抹茶Q球與抹茶奶香球，將於本月23日限期推出。
人氣商品「雙層抹茶波堤」加入日本鹿兒島抹茶粉製作，Q彈波堤沾上獨家抹茶巧克力醬，入口舌尖是抹茶特有苦味，可中和巧克力甜度，搭配茶飲享用滋味一絕。另一新品「雙層抹茶Q球」選用季節限定抹茶Q球，佐以抹茶巧克力外層品嘗，特製小size造型方便食用，十分受小朋友喜愛。
Mister Donut推出「週週卡娃伊」活動，3款「和服娃娃杯」期間限定登場，5月9日起每週推出一款造型杯，杯款以日本和服娃娃為設計靈感，透過生動表情及紅、綠、藍色3色和服，搭配飲品抹茶歐蕾享用，拍照打卡首選。
(中時)
關鍵字：Mister Donut、和服杯娃娃
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