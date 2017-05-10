WHA受阻 陸委會回批國台辦混淆視聽推卸責任
針對我未收到WHA邀請函一事，陸委會10日晚回批陸方混淆視聽，言論不符事實，只是在重彈舊調、推卸責任和轉移焦點，完全背離台灣民意，也背離其對兩岸相向而行的期待。
國台辦發言人安峰山10日上午表示，民進黨推卸責任轉移焦點、誤導和欺騙台灣民眾，並稱台灣民眾的健康問題和世衛大會是兩回事。
陸委會10日晚對此回應表示， 對於中國大陸阻撓我參與WHA，本會已表達強烈抗議，同時也警惕陸方勿再低估臺灣民意；但今日國台辦發言人所謂「台灣民眾的健康問題和參加世衛大會是兩回事」，完全驗證陸方毫不關切臺灣民眾健康安全，還侈言對臺灣參與全球衛生事務做了妥善安排，我們認為這是混淆視聽、不符事實的言論，只是在重彈舊調、推卸責任和轉移焦點，完全背離臺灣民意，也背離其對兩岸相向而行的期待。
陸委會表示， 去年520以來，政府多次重申維護兩岸關係和平穩定發展的堅定立場，務實處理兩岸敏感重要事務，展現最大善意與彈性。我政府從未接受中國大陸主張的「一個中國」原則，此既非兩岸協議落實、交流互動的前提，更不能成為阻撓臺灣參與國際的藉口。
陸委會認為，兩岸間的政治分歧，本不應凌駕在人類健康安全之上，本會將持續關注中國大陸對臺後續作為、審慎評估，並將視情況採取必要作為，以積極維護國家尊嚴與國際參與的權利，確實保障臺灣民眾權益福祉。
(旺報)
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