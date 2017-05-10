戀愛成本最高城市 報你知

世間男女都追求浪漫的愛情，不過約會成本卻大不相同。( 達志影像/shutterstock提供)

這年頭買房成家已經夠難了，如今連約會成本也高漲。德意志銀行推出的「2017全球約會價格分布圖」，為全球的曠男怨女們開了一盞明燈，列出了全球約會成本最高的城市有哪些？

德意志銀行該份報告的約會成本包含了乘坐計程車、小館子的雙人晚餐、碳酸飲料、兩人電影票與一打啤酒。花費最高第一名是瑞士蘇黎世，這已經是蘇黎世第二次衛冕全球約會成本最高城市的稱號了，蘇黎世在上述的約會活動將花費190.9美元（約5700元台幣），對此德意志銀行經濟學者呼籲蘇黎世市民謹慎規劃約會活動，趁早結婚，因為這樣可以更省錢。

至於浪漫花都巴黎的開銷卻沒這麼驚人，在該份報告調查的47個城市中，巴黎僅排在17名，世界滴一的金融中心紐約則是第7名。最划算的地點都集中在東南亞的吉隆坡、雅加達與馬尼拉。

(中時電子報)