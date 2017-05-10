汐平山路尋古 見百年石板屋
往來汐止、平溪的汐平公路山區，遺留幾棟富有傳統特色的石板屋，其中一棟源興居外型典雅、以當地出產油桐花雕飾屋頂，為超過100餘年歷史的清代古厝，現今管理者希望委託建築專家修復，保留當地珍貴人文資產供遊客欣賞。
今年74歲的居民李南國表示，汐平山區舊稱「姜子寮」，過去山區交通不便，加上磚材成本貴，當地居民就地取材，搬運山中及溪底石頭來蓋房子，形成當地富有特色的石板屋。
其中位於天峰谷度假山莊內的石板屋，據稱超過100多年歷史，大門遺留虎形裝飾，屋頂採用汐止特產油桐花雕飾，外觀古色古香，可想見先前大戶人家氣派。
李南國表示，該棟石板屋過去稱為源興居，為清代李氏古厝，除採用當地石頭作為建材，屋瓦、梁柱皆是從大陸福建運來基隆港，再雇工從山路挑上，並打造一座典雅氣派的三合院；可惜目前僅正廳尚保持完整，李家子孫也四散各地，古厝無人管理，遺棄在荒煙漫草中，非常可惜！
天峰谷度假山莊會長王清宇多年前承租土地做休閒度假山莊，整地時發現源興居存在，視為珍寶，他說未來將委託傳統建築專家修復保存，供遊客欣賞當地特有的人文資產。
(中時)
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