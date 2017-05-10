汐平山路尋古　見百年石板屋

位於汐止天峰谷度假山莊內的源興居超過100多年歷史，雖然久無人居，但從大門虎形裝飾、屋頂油桐花雕飾可看出先前富貴人家氣派。（李其樺攝）

與汐平山區一般人家所住的石板屋不同，源興居特別將汐止特有的油桐花作為雕飾意象，屋頂工法也極為講究。（李其樺攝）

汐平山區居民就地取材，搬運山區、溪底石頭蓋房子，至今汐平路僅剩不到10棟石板屋。（李其樺攝）

汐止東山國小保留一棟80多年的石板屋，過去日據時期為教師宿舍，校長徐福海將它改造為學生美術教室使用。（李其樺攝）

往來汐止、平溪的汐平公路山區，遺留幾棟富有傳統特色的石板屋，其中一棟源興居外型典雅、以當地出產油桐花雕飾屋頂，為超過100餘年歷史的清代古厝，現今管理者希望委託建築專家修復，保留當地珍貴人文資產供遊客欣賞。

今年74歲的居民李南國表示，汐平山區舊稱「姜子寮」，過去山區交通不便，加上磚材成本貴，當地居民就地取材，搬運山中及溪底石頭來蓋房子，形成當地富有特色的石板屋。

其中位於天峰谷度假山莊內的石板屋，據稱超過100多年歷史，大門遺留虎形裝飾，屋頂採用汐止特產油桐花雕飾，外觀古色古香，可想見先前大戶人家氣派。

李南國表示，該棟石板屋過去稱為源興居，為清代李氏古厝，除採用當地石頭作為建材，屋瓦、梁柱皆是從大陸福建運來基隆港，再雇工從山路挑上，並打造一座典雅氣派的三合院；可惜目前僅正廳尚保持完整，李家子孫也四散各地，古厝無人管理，遺棄在荒煙漫草中，非常可惜！

天峰谷度假山莊會長王清宇多年前承租土地做休閒度假山莊，整地時發現源興居存在，視為珍寶，他說未來將委託傳統建築專家修復保存，供遊客欣賞當地特有的人文資產。

(中時)